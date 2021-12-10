واشنطن تفرض عقوبات على كيانات وأفراد مرتبطين بالصين وميانمار وكوريا الشمالية ودول أخري

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، فرض عقوبات متعلقة بحقوق الإنسان على 10 كيانات و15 فردا مرتبطين بالصين وميانمار وكوريا الشمالية ودول أخرى.