الإرياني يصرح نطالب المجتمع الدولي بإنهاء العدوان الإيراني في اليمن وطرد سفير طهران حسن إيرلو
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الإرياني يصرح نطالب المجتمع الدولي بإنهاء العدوان الإيراني في اليمن وطرد سفير طهران حسن إيرلو

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العرب اليوم - الإرياني يصرح نطالب المجتمع الدولي بإنهاء العدوان الإيراني في اليمن وطرد سفير طهران حسن إيرلو

طهران _ العرب اليوم

 الإرياني يصرح نطالب المجتمع الدولي بإنهاء العدوان الإيراني في اليمن وطرد سفير طهران حسن إيرلو

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arabstoday
المصدر :

Wakalat | وكالات

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الإرياني يصرح نطالب المجتمع الدولي بإنهاء العدوان الإيراني في اليمن وطرد سفير طهران حسن إيرلو الإرياني يصرح نطالب المجتمع الدولي بإنهاء العدوان الإيراني في اليمن وطرد سفير طهران حسن إيرلو



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