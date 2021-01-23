جريح من قوات الأمن الروسية خلال تظاهرات دعم نافالني

أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" عن سقوط جريح من قوات مكافحة الشغب الروسية في العاصمة الروسية موسكو خلال الصدامات التي جرت مع المحتجين المحتشدين دعما للمعارض الروسي ألكسي نافالني. وذكرت وزارة النقل في موسكو أن المحتجين عمدوا إلى إغلاق الطرقات وعرقلة حركة المرور في وسط العاصمة ما دفع السلطات الأمنية إلى التحرك واعتقال عدد من المتظاهرين.