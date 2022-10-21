جنود الاحتلال الإسرائيلي يعتدون علي وزير فلسطيني خلال تضامنه مع قاطفي الزيتون

اعتدى جنود الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، على رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير مؤيد شعبان، وذلك خلال مُشاركته التضامنية في قطف "الزيتون" في مُحافظة طولكرم.