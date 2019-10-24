أعلن أنطون كوبياكوف مستشار الرئيس الروسي، أن حصيلة منتدى "روسيا- إفريقيا" من الصفقات المبرمة، قد بلغت 13 مليار دولار.

وأضاف كوبياكوف، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس: "اليوم، بلغ إجمالي قيمة الاتفاقات الموقعة أكثر من 800 مليار روبل".

وأضاف أنه شاركت في فعاليات المنتدى أكثر من 104 دول وكيان أجنبي إلى جانب الدول الإفريقية، حيث قامت بعض الدول بإرسال ممثليها، وبينها الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، وأستراليا، وكندا.