دعوة لصلاة موحدة في الدول الإسلامية مساء الثلاثاء لمواجهة كورونا

حالة من القلق والخوف انتشرت بسبب تفشي فيروس "كوفيد-19" المعروف باسم كورونا المستجد، ودخوله العديد من البلدان، ومنها بلاد عربية وإسلامية كثيرة، والتي كان آخرها إعلان مصر اكتشاف حالة إصابة ثانية لشخص كندي يعمل بإحدى شركات البترول في محافظة مطروح. وبعيدًا عن الإجراءات الاحترازية والوقائية والصحية التي تدعو لها منظمة الصحة العالمية دومًا، والتدابير التي تتخذها الدول لمواجهة ومجابهة الفيروس، انتشرت بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي دعوة لصلاة موحدةٍ جماعيةٍ في توقيت موحد في جميع

البلدان الإسلامية، والتضرع خلالها إلى الله من أجل رفع البلاء ومواجهة كورونا والقضاء عليه. وتقول الدعوة المنتشرة بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي: "يوم الثلاثاء 3 مارس المسلمين في كل الأنحاء هيصلوا صلاة جماعية ركعتين لله عز وجل ندعوه سبحانه يرفع وباء كورونا عن الأرض ونتضرع له يرحمنا برحمته". وتواصل الدعوة أن الصلاة ستكون بإذن الله في توقيت موحد على مستوى العالم الساعة 20 بتوقيت جرينيتش "يعنى 10 مساء القاهرة والقدس وسوريا، 11 مساء مكة والكويت والعراق، 12 مساء في الإمارات والواحدة

صباحًا في باكستان، وهكذا كل مسلم يشوف التوقيت هيوافق الساعة كام في بلده ويصلي ويدعي". وطالب المروجون للدعوة على صفحات "فيس بوك" بتجميع أكبر عدد ممكن من المشاركين خلال الساعات المتبقية حيث تقول لدعوة: "ملايين المسلمين يجتمعون على قلب رجل واحد فى صلاة بنية الدعاء لرفع وباء كورونا، شيروها على صفحاتكم وجروبات الفيس وجروبات الواتس ابعتوها رسايل ماسنجر.. عايزين نستجمع قوة المسلمين وإيمانهم في صلاة لله، عل وعسى نكون سبب في زوال هذا البلاء الذي ينذر بكارثة حقيقية ستصل لكل الدول بلا استثناء".

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