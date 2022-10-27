أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الخميس، عن إحباط مخطط إرهابى استهدف إحدى الدوريات الأمنية بولاية سوسة.وذكرت الوزارة - فى بيان اليوم - "أن مصالح الوحدة الوطنية للبحث فى جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة بالإدارة العامة للمصالح المختصة للأمن الوطني، تمكنت من إحباط مخطط إرهابي استهدف إحدى الدوريات الأمنية بجهة "سوسة" بالتفجير بعبوة ناسفة يتم التحكم فيها عن بعد، والقبض على العنصر الرئيسى فى العملية".