جيش الجزائر يعلن ضبط 13 عنصر دعم للجماعات الإرهابية

أعلن الجيش الجزائري، ضبط 13 عنصر دعم للجماعات الإرهابية، و276 مهاجرًا غير شرعي، وذلك خلال عمليات عسكرية في العديد من الولايات على مدار أسبوع.

وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية - في بيان، اليوم الأربعاء أن وحدات الجيش تمكنت، خلال الفترة من 1 وحتى 10 يناير الجاري، من ضبط 13 عنصر دعم للجماعات الإرهابية، فضلاً عن كشف وتدمير مخبأ للإرهابيين و10 قنابل تقليدية الصنع، وذلك في سياق الجهود المتواصلة المبذولة لمكافحة الإرهاب.

وبحسب البيان، نجحت قوات الجيش الجزائري في ضبط 124 تاجر مخدرات، وإحباط محاولات إدخال كميات من المواد المخدرة إلى البلاد، تقدر بأكثر من طن و200 كجم، فضلاً عن ضبط نحو نصف مليون قرص مخدر.

وفي سياق مكافحة الهجرة غير الشرعية، نجحت قوات حرس السواحل الجزائرية في إنقاذ 422 شخصًا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، والقبض على 276 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة في عدد من الولايات الجزائرية