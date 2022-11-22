قوات الأمن الأوكرانية تقتحم منزل عائلة مؤيدة لروسيا في مدينة خيرسون

أظهرت مشاهد على مواقع التواصل اقتحام قوات أوكرانية منزل عائلة مؤيدة لروسيا في مدينة خيرسون، واستجوابها وإهانتها على الطراز النازي في إطار جرائمها ضد المدنيين الموالين لروسيا.

وتظهر المشاهد إخراج نازيي كييف شابا وأمه من منزلهما واقتيادهما إلى سور البيت، واستجوابهما من أين حصلا على نقود روسية تم العثور عليها في منزلهما، وفتشوا هاتفيهما النقالين.وأعلن متحدث الطوارئ بمقاطعة خيرسون الروسية، في وقت سابق أن قوات كييف أعدمت 39 شخصا من أنصار روسيا في الجزء الذي تسيطر عليه من مدينة خيرسون، وتحضّر مشاهد ملفقة لاتهام الجيش الروسي بهذه الجريمة.