اعتقال 26 سوريا في مقدونيا الشمالية قرب الحدود اليونانية

أعلنت الشرطة في مقدونيا الشمالية، احتجاز 26 مهاجرا كانوا يختبئون داخل سيارتين يقودهما مهربان، قرب الحدود الجنوبية مع اليونان وقال بيان للشرطة إن السيارتين كانتا بالقرب من بلدة فالاندوفو في وقت متأخر من الأربعاء عندما رصد السائقان حاجزا للشرطة أمامهما وأوقفا السيارتين ولاذا بالفرار مع الركاب وأشار البيان إلى أن قوات الشرطة تمكنت بعد مطاردة قصيرة من اعتقال 26 مهاجرا سوريا، فضلا عن السائقين، أحدهما صربي والآخر من مقدونيا الشمالية.