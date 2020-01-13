فيضانات تضرب قاعدة جوية إسرائيلية وتضرر عدد كبير من الطائرات

فى أضرار ضخمة داخل قاعدة عسكرية جوية بجنوب إسرائيل تصل إلى ملايين الشواقل، وذلك بعد فيضان أحد الأنهار القريبة من المعسكر على ضفتيه.

وبحسب تقرير نشرته قناة i24 نيوز الإسرائيلية أن مياه الفيضان غمرت مخازن تحت الأرض حيث يتم بها تخزين الطائرات التابعة للجيش الإسرائيلى مما تسبب بأضرار لعدد من الطائرات العسكرية.

معلومات مثيرة.. الكشف عن دور استخبارات إسرائيل فى اغتيال قاسم سليماني

وذكرت المصادر الإسرائيلية للقناة العبرية أنه خلال اضطر العاملون فى القاعدة العسكرية الإسرائيلية بتخليص عدد من الميكانيكيين الذى وجدوا أنفسهم فجأة محاطين بمياه الأمطار والتى وصلت ببعض الأماكن إلى ارتفاع متر ونصف.

ويحقق سلاح الجو الإسرائيلى فى الحادث، خاصة أن القاعدة العسكرية لن تستعد إلى مواجهة حالة الطقس السيئة رغم العلم المسبق بها من خلال وضع بطاريات ترابية توقف المياه فى حال فيضان النهر على ضفتيه. إضافة لذلك يتم التحقيق لماذا لم تتمكن الطواقم الأرضية من نقل وإخراج الطائرات الحربية من المخازن. وأعلن الجيش الإسرائيلى فى بيان أنه "بسبب ظروف حالة الطقس الصعبة هذا الأسبوع فإن الأنهار القريبة فاضت إلى قاعدة عسكرية فى جنوب إسرائيل وغمرت بعض المواقع فى القاعدة العسكرية. ولفت إلى أن عدد من الطائرات تضرر، وسيتم إصلاحها وعودتها للطيران خلال الأيام القريبة.