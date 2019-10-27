ترامب يكشف عن مشاهدة عملية قتل البغدادي مع كبار مسؤوليه
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ترامب يكشف عن مشاهدة عملية قتل البغدادي مع كبار مسؤوليه

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العرب اليوم - ترامب يكشف عن مشاهدة عملية قتل البغدادي مع كبار مسؤوليه

زعيم تنظيم "داعش"، أبو بكر البغدادي
واشنطون - العرب اليوم

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، أنه شاهد العملية العسكرية التي نفذتها قوة أميركية خاصة، وقتل خلالها زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وقال الرئيس الأميركي خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض أعلن خلاله عم مقتل البغدادي، إنه شاهد العملية مع نائبه مايك بنس، ووزير الدفاع مارك إسبر، بالإضافة إلى قادة الأركان المشتركة وآخرين.

لكن الرئيس الأميركي لم يوضح ما إذا كان قد تابع سير العملية عبر بث مباشر أم أنه اطلع رفقة القادة الأميركيين على تسجيلات مصورة للعملية العسكرية التي نفذت ليلة السبت.

وقال ترامب: "كنت أعلم بشأن العملية المرتقبة منذ ثلاثة أيام"، مضيفا: "بدأنا نتلقى معلومات إيجابية جدا عن مكان البغدادي قبل شهر". وتابع: "تمكنا من تحديد مكان وجود البغدادي قبل أسبوعين".

 وأوضح الرئيس الأميركي أن القوات التي نفذت العملية ظلت في الموقع لمدة ساعتين تقريبا، وقال إن "القوات الخاصة نفذت عملية جريئة في شمال غربي سوريا"، موضحا أن 8 طائرات هليكوبتر شاركت فيها.

وأكد أن القوات الأميركية الخاصة تعرضت لإطلاق النار عند وصولها إلى المجمع الذي كان يختبئ فيه أبو بكر البغدادي، مشيرا إلى أن المدخل الرئيسي للمجمع كان مفخخا.

وذكر ترامب أن البغدادي قتل 3 أطفال خلال الغارة الأميركية على المجمع الذي كان يتحصن فيه، مشيرا في الوقت نفسه إلى 11 طفلا آخرين لم يصابوا خلال العملية.

 

 

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ترامب يكشف عن مشاهدة عملية قتل البغدادي مع كبار مسؤوليه ترامب يكشف عن مشاهدة عملية قتل البغدادي مع كبار مسؤوليه



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