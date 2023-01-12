القضاء العراقي يقضى بإعدام إرهابى فجر سيارة مفخخة علي القوات الأمنية

أصدرت محكمة جنايات الرصافة بالعراق، اليوم الخميس، حكما بالإعدام بحق إرهابى، عن جريمة تفجير سيارة مفخخة على القوات الأمنية فى محافظة الأنبار.

وذكر المكتب الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى -في بيان وفقا لوكالة الأنباء العراقية "واع" أن "الإرهابي أُلقى القبض عليه بعد تنفيذه لعملية تفجير السيارة المفخخة على القوات الأمنية والتي أدت إلى إصابة عدد منهم".

وأوضح البيان أن الإرهابي كان يشغل منصب مسؤول التفخيخ مع عصابات داعش الإرهابية، لافتا إلى أن الحكم بحقه يأتي استنادا لإحكام المادة الرابعة / 1 وبدلالة المادة الثانية 1/ 3/ 5/ 7 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005.