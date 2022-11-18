كوريا الشمالية تطلق صاروخاً بالستياً بعيد المدى وإعلان حالة الاستنفار في اليابان

أطلقت كوريا الشمالية ما يشتبه في أنه صاروخ بالستي عابر للقارات (ICBM)، هو الأحدث في سلسلة قياسية من عمليات الإطلاق الصاروخية في الأسابيع الأخيرة، حسبما أعلن الجيش الكوري الجنوبي.

وقال مسؤول دفاعي إن هيئة الأركان العامة في كوريا الجنوبية "تعتقد أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا بالستيا عابرا للقارات"، من دون أن يخوض في مزيد من التفاصيل.

وأعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا أن الصاروخ الذي أطلقته كوريا الشمالية سقط على ما يبدو في البحر داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان قرب جزيرة هوكايدو الشمالية، واصفا ذلك بأنه "غير مقبول إطلاقا"، داعيا لعقد اجتماع لمجلس الأمن القومي.