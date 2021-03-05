السفارة الأميركية تنفي تقريراً عن نية بلادها فرض عقوبات على حاكم مصرف لبنان

نقلت وكالة "رويترز" عن تلفزيون "الجديد" وهو وسيلة إعلام لبنانية، أن السفارة الأميركية لدى بيروت نفت صحة التقارير التي أفادت بأن الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات على حاكم المصرف المركزي اللبناني.وكانت وكالة "بلومبرغ"، نقلت الخميس عن 4 مسؤولين مطلعين، إن الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات على رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان المركزي، على خلفية شبهات في اختلاس أموال عامة.

ونقلت الوكالة عن 4 مسؤولين مطلعين، لم تكشف عن هوياتهم، أن مسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن "بحثوا إمكانية اتخاذ إجراءات منسقة مع نظرائهم الأوروبيين ضد سلامة، الذي يترأس المصرف منذ 28 عاماً".وأفادت المصادر بأن المناقشة ركزت حتى الآن على إمكانية "تجميد أصول سلامة في الخارج، وسنّ إجراءات من شأنها أن تحد من قدرته على القيام بأعمال تجارية خارج لبنان"، موضحة أن المداولات جارية وقد لا يكون القرار النهائي بشأن اتخاذ إجراء وشيكاً.