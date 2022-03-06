انفجار ضخم يهز قاعدة للجيش الأميركي في حقل العمر النفطي في شمال شرق سوريا

أفادت مصادرنا بأن انفجارا ضخما هز قاعدة للجيش الأمريكي في حقل العمر النفطي، أكبر حقول النفط السورية بشمال شرقي البلاد، اليوم الأحد وعن مصادر محلية قولها إنه "تم سماع دوي انفجار ضخم قرب المدينة السكنية في حقل العمر النفطي، الذي تتخذه قوات الاحتلال الأمريكي قاعدة عسكرية لا شرعية لها في ريف دير الزور الخاضع لسيطرتها" كما أوضح المصدر أن "الانفجار تلاه تحليق الطيران المسير فوق بلدات الشحيل والحوايج القريبة من حقل العمر"، لافتا إلى أنه "من المرجح أن يكون الانفجار ناجما عن استهداف القاعدة بصاروخ مجهول المصدر" وأشارت مصادرنا إلى أن "هذه المرة الخامسة التي تستهدف فيها قاعدة حقل العمر العسكرية التابعة لقوات الاحتلال الأمريكي منذ بداية العام الحالي".