الدفاع التركية تعلن تحييد 13 عنصراً من وحدات حماية الشعب الكردية شمالي سوريا رداً على مقتل جندي وإصابة آخرين

أعلنت وزارة الدفاع التركية عن تحييد 13 عنصرا من وحدات حماية الشعب الكردية في الشمال السوري، ردا على مقتل جندي وإصابة آخرين بهجوم بالمنطقة الحدودية في شانلي أورفا وكان والي مدينة شانلي أورفة التركية الحدودية مع سوريا، قد أفاد بمقتل جندي تركي، وإصابة 4 آخرين، في هجوم على مخفر حدودي بقضاء بيرجيك هذا وقالت وكالة "الأناضول" إن "4 قذائف هاون سقطت اليوم الثلاثاء، على أرض فارغة في ولاية غازي عنتاب جنوبي تركيا، أطلقت من مناطق سيطرة تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" شمال سوريا".