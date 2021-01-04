بيان سوداني يعلن أن الخرطوم ترفض المشاركة في اجتماع اليوم بشأن ملف سد النهضة بعدما تلقت دعوة لمواصلة التفاوض الثلاثي المباشر بدلا من الاجتماع الثنائي مع خبراء الاتحاد الإفريقي