أول تعليق لحسان دياب بعد قرار المحكمة الدولية في قضية اغتيال رفيق الحريري

أعرب رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، حسان دياب، اليوم الثلاثاء، عن أمله في أن يشكل حكم المحكمة الدولية الخاص بقضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري معبرًا لإحقاق العدالة وإرساء الاستقرار وقال "دياب"، في بيان، "نستذكر اليوم الرئيس الشهيد رفيق الحريري، الذي ترك بصمات مضيئة في تاريخ لبنان، وستبقى إنجازاته في حاضر ومستقبل اللبنانيين".