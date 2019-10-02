خامنئي: الأميركيون فشلوا في سياسة الضغوط المستخدمة ضد إيران

دد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، بأن بلاده ستواصل تقليص التزاماتها النووية بشكل دقيق وكامل وشامل حتى الوصول الى النتيجة المرجوة.

وقال خامنئي خلال استقبال اعضاء المجمع الاعلى لقادة الحرس الثوري الايراني في تصريحات نقلتها وكالة تسنيم الدولية للأنباء، إن المسؤولين الأميركيين حاولوا إجبار الرئيس الايراني حسن روحاني على لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب بهدف إظهار إيران مستسلمة، لكنهم لم ينجحوا في ذلك وقد فشلت هذه السياسة.