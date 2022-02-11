ولي العهد السعودي ورئيس وزراء بريطانيا يبحثان هاتفيًا العلاقات بين البلدين وقضايا المنطقة

تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون. وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات وفرص تطويرها، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بحسب صحيفة سبق السعودية . وكان رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أعلن في وقت سابق ، عن نيته إلغاء قيود فيروس كورونا قبل أربعة أسابيع من الموعد المخطط له، مع استعداد الحكومة للكشف رسميًا عن مخططها للعودة إلى الحياة الطبيعية بعد العطلة في 21 فبراير. وأشار جونسون إلى إمكانية إنهاء جميع قيود فيروس كورونا، بما في ذلك شرط العزل الذاتي بعد اختبار إيجابي، قبل شهر من الموعد المحدد في 24 مايو.