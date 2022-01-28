وزارة الدفاع الجزائرية تُعلن مقتل عسكريين اثنين في اشتباكات مع إرهابيين على حدود النيجر‎
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وزارة الدفاع الجزائرية تُعلن مقتل عسكريين اثنين في اشتباكات مع إرهابيين على حدود النيجر‎

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العرب اليوم - وزارة الدفاع الجزائرية تُعلن مقتل عسكريين اثنين في اشتباكات مع إرهابيين على حدود النيجر‎

وزارة الدفاع الجزائرية تُعلن مقتل عسكريين اثنين في اشتباكات مع إرهابيين على حدود النيجر‎
الجزائر- العرب اليوم

أعلنت الدفاع الجزائرية عن استشهاد عسكريين اثنين يوم الخميس إثر إشتباك مع مجموعة إرھابیة على الشریط الحدودي بمنطقة حاسي تیریرین بالقطاع العملیاتي إن قزام بإقلیم الناحیة العسكریة.وأفاد بيان وزارة الدفاع نشر يوم الجمعة، بأن الأمر يتعلق بالملازم العامل سیدھم مرباح الدین، والعریف المتعاقد بن علیوة نسیم.وأضاف المصدر أن العملية أسفرت عن القضاء على إرھابیین اثنين، واسترجاع رشاش ثقیل عیار 7.12 ملم ومسدسین رشاشین من نوع كلاشنیكوف وسیارة رباعیة الدفع من مختلف العیارات وكمية من الذخيرة.

وتقدم رئیس أركان الجیش الوطني الشعبي الفریق السعید شنڤریحة، باسمه الخاص وباسم الجیش الجزائري، بـ"أصدق التعازي والمواساة إلى أسرتي الفقیدین وأقاربھما، متضرعا إلى المولى القدیر أن یتغمدھما بواسع رحمته وأن یسكنھما فسیح جنانه وأن یلھم أھلھما وذویھما جمیل الصبر والسلوان".

وأكد الفریق شنقريحة الحرص الشدید على مواصلة عملیات مكافحة فلول الجماعات الإرھابیة وحمایة الحدود من الإرھاب وكل أشكال الجریمة المنظمة عبر كافة ربوع الجزائر، وفي كل الظروف والأحوال.

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وزارة الدفاع الجزائرية تُعلن مقتل عسكريين اثنين في اشتباكات مع إرهابيين على حدود النيجر‎ وزارة الدفاع الجزائرية تُعلن مقتل عسكريين اثنين في اشتباكات مع إرهابيين على حدود النيجر‎



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