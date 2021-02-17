إندلاع حريق كبير في بساتين في محافظة كربلاء وسط العراق

اندلعت حرائق كبيرة فى بساتين بمحافظة كربلاء وسط العراق، وقال، إن الرياح التي تهب على بعض مناطق البلاد وسقوط أعمدة الكهرباء تسبب بحرائق في بساتين المحافظة، وأضاف، أن السلطات العراقية أرسلت تعزيزات بفرق الدفاع المدني إلى المحافظة للمساهمة في إطفاء الحرائق التي قد تمتد إلى محافظات أخرى، بحسب"روسيا اليوم".