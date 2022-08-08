اشتباكات في محافظة شبوة اليمنية على خلفية إقالة قيادات أمنية

وقعت اشتباكات بين قوات النجدة اليمنية والقوات الخاصة من جهة وقوات العمالقة ودفاع شبوة من جهة أخرى، بعد قرار محافظ شبوة باقالة قائد القوات وبعض القيادات الموالية لحزب الإصلاح وتحدثت مصادر إعلامية عن سقوط 8 قتلى و36 جريحا بينهم مدنيين حتى الآن بمحافظة شبوة جنوب شرق اليمن جراء الاشتباكات المسلحة وأظهر فيديو قوات العمالقة ودفاع شبوة تسيطر على مفرق الجلفوز بمدينة عتق عاصمة محافظة شبوة جنوب شرق البلاد.