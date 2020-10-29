السلطات الفرنسية تعلن إحباط هجوم جديد على كنيسة قرب باريس

أعلنت سلطات منطقة إيل دو فرانس قرب العاصمة الفرنسية باريس عن اعتقال شخص مسلح كان يخطط لتنفيذ هجوم على كنيسة في بلدة سارتروفيل، بعد ساعات من الهجوم الفتاك في مدينة نيس.

يتبع..