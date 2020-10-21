إيطاليا تسجل ارتفاعا قياسيا للإصابات وقفزة حادة في وفيات كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الأربعاء، تسجيلها 15199 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ارتفاع قياسي لمؤشرالحالات اليومية، مع رصد قفزة حادة للوفيات بـ127 حالة.