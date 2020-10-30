رئيس الوزراء اليوناني يهاتف الرئيس التركي عقب زلزال إزمير

اتصل رئيس الوزراء التركي، كيرياكوس ميتسوتاكيس، بالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على خلفية زلزال قوي ضرب اليوم الجمعة ولاية إزمير غرب تركيا.

يتبع...