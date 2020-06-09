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الملك محمد السادس يثمّن علاقات المغرب والأردن

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العرب اليوم - الملك محمد السادس يثمّن علاقات المغرب والأردن

الملك محمد السادس و العاهل الأردني
الرباط - العرب اليوم

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى الملك عبد الله الثاني عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، والملكة رانيا العبد الله، بمناسبة "عيد الجلوس الملكي".

ومما جاء في برقية الملك: "بمناسبة حلول الذكرى الحادية والعشرين لعيد الجلوس الملكي، يطيب لي أن أوجه إليكم، باسمي الخاص وباسم الشعب المغربي، أحر التهاني وأخلص المتمنيات بدوام الأمن والرفعة والازدهار على المملكة الأردنية الهاشمية، في ظل قيادتها الرشيدة".

وأضاف برقية الملك محمد السادس: "إنها مناسبة متجددة للإشادة بالعلاقات المتميزة التي تربط بلدينا، والتي تستقي قوتها من الوشائج الأخوية النموذجية التي تجمعنا شخصيا وعائلتينا، ومن حرصنا الراسخ على السير بالتعاون المغربي -الأردني نحو أفضل المراتب".

ودعا ملك المغرب الله تعالى أن يمتع عاهلي المملكة الأردنية الهاشمية بتمام الصحة والهناء وطول العمر، وأن يحيطكم وشعبكم الشقيق بحفظه ورعايته.

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الملك محمد السادس يثمّن علاقات المغرب والأردن الملك محمد السادس يثمّن علاقات المغرب والأردن



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