إيران تسجل 116 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية الأحد تسجيل 116 وفاة إضافية ب‍فيروس كورونا المستجد مؤكدة أن على البلاد أن تجتاز ذروة موجة الوباء الأولى.ومع الوفيات الجديدة المسجلة في الساعات ال24 الماضية بلغت حصيلة الوفيات في إيران 9623 كما أعلنت الأحد المتحدثة باسم وزارة الصحة سيما سادات لاري خلال مؤتمرها الصحافي اليومي المتلفز.كذلك، سجلت 2368 اصابة جديدة ما يرفع إلى 204952 العدد الإجمالي للحالات المؤكدة في البلاد.

وإيران التي سجلت أولى حالات كوفيد-19 في 19 شباط/فبراير، سجلت أدنى حصيلة لديها في أوائل أيار/مايو قبل أن تعاود الأرقام الارتفاع في الأسابيع الأخيرة، ما يثير مخاوف من موجة وبائية ثانية.والأحد، نفى وزير الصحة سعيد نمكي ظهور موجة جديدة من الحالات مؤكدا أنه «لم يتم بعد اجتياز ذروة الوباء» ما يعني أن إيران لا تزال تواجه موجة الوباء الأولى.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الطلابية عن نمكي قوله «حتى في المحافظات التي اعتقدنا اننا اجتزنا فيها الموجة الأولى من الوباء لم نتخلص بعد كليا من الموجة الأولى».

ويشكك خبراء أجانب في الأعداد التي تنشرها الحكومة ويرى مسؤولون إيرانيون انها أقل من الواقع.واوضحت لاري ان «محافظات خوزستان (جنوب غرب) وهرمزغان (جنوب) وكرمنشاه (غرب) وأذربيجان الشرقية (شمال غرب) تصنف الآن باللون الأحمر» وهو أعلى مستوى من التحذير على سلم خطورة انتشار المرض الذي حددته السلطات.ولم تفرض السلطات الايرانية حجرا إلزاميا في البلاد لكنها أغلقت المدارس وألغت المناسبات العامة وحظرت التنقل بين محافظات البلاد ال31 في آذار/مارس قبل أن ترفع تدريجيا القيود اعتبارا من نيسان/أبريل.