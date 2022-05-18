أعلنت إسرائيل اليوم الأربعاء السماح لـ "مسيرة الأعلام" الاستفزازية بالمرور داخل الحي الإسلامي في القدس الشرقية المحتلة ومنطقة باب العامود وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن وزير الأمن الداخلي عومر بارليف وافق في ختام تقييم للوضع أجراه رفقة قائد الشرطة كوبي شبتاي ورئيس شرطة منطقة القدس دورون تورغمان السماح للمسيرة التي ينظمها متطرفون يهود بالمرور في باب العامود.