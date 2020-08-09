مقتل 6 سياح فرنسيين رميا بالرصاص في النيجر

قالت وكالة الأنباء الفرنسية (ا ف ب)، اليوم الأحد، إن 6 سياح فرنسيين قتلوا رميا بالرصاص في النيجر.وذكرت وكالة "فرانس برس" نقلا عن حاكم محلي، أن السياح الفرنسيين كانوا ضمن مجموعة تتكون من ثمانية أشخاص.