الرئيس الجزائري يؤكد أنه في طريقه للتعافي من فيروس كورونا

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الأحد، في تسجيل على حسابه في تويتر إنه في طريق التعافي من الإصابة بفيروس كورونا.وأضاف تبون، "موعدنا قريب على أرض الوطن، لنواصل بناء الجزائر الجديدة".وقال تبون إنه "اليوم بفضل الأطباء الجزائريين بالمستشفى العسكري والأطباء الألمان، بدأ بطريق التعافي الذي يمكن أن يأخذ قرابة أسبوعين، حتى يتمكن من استجماع قواه الجسدية".