تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا 10082022
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تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا /10.08.2022/

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العرب اليوم - تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا /10.08.2022/

تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
موسكو - العرب اليوم

 تتواصل العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا، حيث يستمر الجيش الروسي في ضرب مواقع القوات والبنية التحتية العسكرية الأوكرانية وتحرير أراضي دونباس.

ميدانيا

    الدفاع الروسية تنشر ملخصها اليومي عن نتائج العملية العسكرية في أوكرانيا
    القوات الجوية الفضائية الروسية تسقط 3 طائرات أوكرانية في سماء نيكولاييف
    سلطات منطقة زابوروجيه: كييف تتعمد قصف المحطة النووية

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تداعيات وأصداء العملية العسكرية

    مجموعة "Killnet" تقرصن موقع شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية
    وسائل إعلام: هنغاريا وسلوفاكيا تتفقان مع أوكرانيا على استئناف نقل النفط عبر خط أنابيب "دروجبا"
    من إيجار العقارات فقط.. خبراء يقدرون خسائر الشركات المنسحبة من روسيا بنحو نصف مليار دولار
    السفير الروسي لدى إستونيا: لم يعاقب من دنسوا النصب التذكارية السوفيتية
    موسكو تعلق على دعوة كييف لفرض حظر جوي فوق محطة زابوروجيه النووية
    بعد ارتفاعها بسبب العقوبات الغربية المفروضة على موسكو.. أسعار النفط تعود إلى المنطقة الحمراء
    الحبوب الأوكرانية لم تذهب إلى إفريقيا بل إلى البلدان المتقدمة
    الخارجية الروسية: العالم يسير على حافة الهاوية مع قصف أوكرانيا لمحطة زابوروجيه النووية
    سفير روسيا في الصين: الولايات المتحدة تنتهك مبدأ المساواة في السيادة بين الدول
    صحيفة أمريكية: المروحيات الليتوانية "تتعقب" القطارات الروسية
    دبلوماسي أمريكي يشكو من "أصدقاء" بوتين في الناتو
    ستولتنبرغ: من المستحيل التكهن بموعد انتهاء الحرب في أوكرانيا
    قرار الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وقف استيراد الفحم الروسي يدخل حيز التنفيذ
    الولايات المتحدة تعتزم تخصيص 89 مليون دولار لإزالة الألغام في أوكرانيا

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تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا 10082022 تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا 10082022



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