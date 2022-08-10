تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا /10.08.2022/

تتواصل العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا، حيث يستمر الجيش الروسي في ضرب مواقع القوات والبنية التحتية العسكرية الأوكرانية وتحرير أراضي دونباس.

ميدانيا

الدفاع الروسية تنشر ملخصها اليومي عن نتائج العملية العسكرية في أوكرانيا

القوات الجوية الفضائية الروسية تسقط 3 طائرات أوكرانية في سماء نيكولاييف

سلطات منطقة زابوروجيه: كييف تتعمد قصف المحطة النووية

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تداعيات وأصداء العملية العسكرية

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