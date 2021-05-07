الأمين العام لـحزب الله اللبناني ينفي إصابته بفيروس كورونا
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الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني ينفي إصابته بفيروس كورونا

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العرب اليوم - الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني ينفي إصابته بفيروس كورونا

الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني
بيروت - العرب اليوم

نفى الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله إصابته بفيروس كورونا، قائلا إنه لم تظهر لديه أي أعراض وإنه يعاني فقط من التهاب بالقصبة الهوائية.

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الأمين العام لـحزب الله اللبناني ينفي إصابته بفيروس كورونا الأمين العام لـحزب الله اللبناني ينفي إصابته بفيروس كورونا



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