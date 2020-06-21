لافروف وشكري يبحثان الوضع في ليبيا

أكد وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف والمصري سامح شكري في اتصال هاتفي اليوم، استحالة الحسم العسكري في ليبيا، وضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وبدء الحوار بين الأطراف الليبية.