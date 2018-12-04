فشل التصويت على الوزارات الشاغرة بحضور رئيس الوزراء العراقي

غادر رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي مقر البرلمان في بغداد، برفقة بعض مرشحي الوزارات الشاغرة، بعد فشل انعقاد جلسة التصويت على مرشحي الوزارات.

وقال مصدر برلماني لوكالة "سبوتنيك" اليوم الثلاثاء إن "رئيس الوزراء يغادر برفقة مرشحي الوزارات الشاغرة مبنى البرلمان".

وأوضح المصدر أن جلسة البرلمان شهدت فوضى بسبب اختلاف على اكتمال النصاب القانوني للجلسة من عدمه".

نقلًا عن سبوتنيك