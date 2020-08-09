الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يناشد اللبنانيين للتكاتف والنأي بوطنهم عن التجاذبات والصراعات الإقليمية

ناشد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الوطنيين المخلصين في لبنان، على اختلاف مواقعهم، التكاتف والنأي بوطنهم عن التجاذبات والصراعات الإقليمية.وقال بسام راضي الناطق باسم الرئاسة المصرية إن السيسي شارك السيد اليوم عبر الفيديو في المؤتمر الدولي لدعم لبنان، والذي نظمته فرنسا والأمم المتحدة، وبمشاركة لفيف من رؤساء الدول والحكومات.ودعا الرئيس المصري اللبنانيين إلى تركيز جهودهم على تقوية مؤسسات الدولة الوطنية اللبنانية، وتلبية تطلعات الشعب اللبناني.