الرئيس التونسي يعلن أن البرلمان التونسي في حالة فوضي وأنه لن يبقى مكتوف الأيدي

أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الاثنين، أن البرلمان التونسي في حالة فوضى وأنه لن يبقى مكتوف الأيدي.وأشار سعيد إلى أن تعطيل البرلمان أمر غير مقبول، وقال "الدستور يمكنني من التدخل حفاظا على الدولة".وكانت زعيمة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، قالت إن إرسال رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، الشرطة العدلية للبرلمان انتهاك لسيادته.وذكرت مصادر نيابية تونسية أن الشرطة تحاول إخلاء نواب الحزب الدستوري الحر من البرلمان بالقوة.وقالت قناة "سكاي نيوز" إن وفد من النيابة التونسية بصحبة عناصر الشرطة يعاين اعتصام أعضاء الحزب الدستوري الحر في مقر البرلمان.