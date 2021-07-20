قال متحدث باسم الجيش الفرنسي لوكالة "رويترز" اليوم الثلاثاء إن طائرة فرنسية من طراز "ميراج 200" تحطمت في شمال مالي. تحطم طائرة فرنسية من طراز ميراج 2000 شمال مالي مالي.. محاولة طعن الرئيس المؤقت خلال صلاة العيد وقال الكولونيل باسكال آني إن الطيارين اللذين كانا على متن الطائرة نجيا ولم يصابا بأذى، مبينا أن الطائرة سقطت بسبب مشكلة فنية.