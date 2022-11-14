قوات سوريا الديمقراطية تنفي أي علاقة بتفجير إسطنبول
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قوات سوريا الديمقراطية تنفي أي علاقة بتفجير إسطنبول

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العرب اليوم - قوات سوريا الديمقراطية تنفي أي علاقة بتفجير إسطنبول

دمشق_ العرب اليوم

نفت قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، المدعومة أمريكياً، وتُعد وحدات حماية الشعب الكردية أبرز فصائلها، اليوم، أي علاقة لها بتفجير إسطنبول الذي أودى بحياة 6 أشخاص، وفق ما أعلن قائدها العام مظلوم عبدي.

وكتب عبدي في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "إننا نؤكد أن قواتنا ليست لها أي علاقة بتفجير إسطنبول، ونرفض المزاعم التي تتهم قواتنا بذلك"، مضيفاً: "نعبر عن خالص تعازينا لأهالي المفقودين والشعب التركي، ونرجو للجرحى الشفاء العاجل".

 

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قوات سوريا الديمقراطية تنفي أي علاقة بتفجير إسطنبول قوات سوريا الديمقراطية تنفي أي علاقة بتفجير إسطنبول



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