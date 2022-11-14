قوات سوريا الديمقراطية تنفي أي علاقة بتفجير إسطنبول

نفت قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، المدعومة أمريكياً، وتُعد وحدات حماية الشعب الكردية أبرز فصائلها، اليوم، أي علاقة لها بتفجير إسطنبول الذي أودى بحياة 6 أشخاص، وفق ما أعلن قائدها العام مظلوم عبدي.

وكتب عبدي في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "إننا نؤكد أن قواتنا ليست لها أي علاقة بتفجير إسطنبول، ونرفض المزاعم التي تتهم قواتنا بذلك"، مضيفاً: "نعبر عن خالص تعازينا لأهالي المفقودين والشعب التركي، ونرجو للجرحى الشفاء العاجل".