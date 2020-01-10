السيسي يبحث مع بوتن الأزمة في ليبيا
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السيسي يبحث مع بوتن الأزمة في ليبيا

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العرب اليوم - السيسي يبحث مع بوتن الأزمة في ليبيا

السيسي مع بوتين - أرشيفية
القاهرة - العرب اليوم

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، الأزمة في ليبيا خلال اتصال هاتفي، وفق ما ذكر المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، الجمعة، وقا راضي إن الاتصال بين السيسي وبوتن ركز على تبادل وجهات النظر بشأن آخر تطورات الأزمة في ليبيا. وجدد الرئيس المصري "تأكيد موقف بلاده الثابت تجاه ضرورة وضع حد للتدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي".

وأضاف أن هذه التدخلات "تلقي بتداعياتها السلبية على مجمل القضية من كافة الجوانب وتقوض المساعي الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا"، من جانبه، أكد الرئيس بوتن سعي بلاده إلى "تحقيق الحل السياسي المكتمل في ليبيا".

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السيسي يبحث مع بوتن الأزمة في ليبيا السيسي يبحث مع بوتن الأزمة في ليبيا



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