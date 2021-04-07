رئيس الوزراء العراقي يؤكد أن60 من قوات التحالف الدولي غادرت البلاد بعد التطور الكبير الذي شهدته قوات الأمن
آخر تحديث GMT15:18:36
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

رئيس الوزراء العراقي يؤكد أن60% من قوات التحالف الدولي غادرت البلاد بعد التطور الكبير الذي شهدته قوات الأمن

العرب اليوم -

العرب اليوم - رئيس الوزراء العراقي يؤكد أن60% من قوات التحالف الدولي غادرت البلاد بعد التطور الكبير الذي شهدته قوات الأمن

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي
بغداد - العرب اليوم

رئيس الوزراء العراقي يؤكد أن60% من قوات التحالف الدولي غادرت البلاد بعد التطور الكبير الذي شهدته قوات الأمن

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

رئيس الوزراء العراقي يؤكد أن60 من قوات التحالف الدولي غادرت البلاد بعد التطور الكبير الذي شهدته قوات الأمن رئيس الوزراء العراقي يؤكد أن60 من قوات التحالف الدولي غادرت البلاد بعد التطور الكبير الذي شهدته قوات الأمن



أخبار ذات صلة

GMT 19:48 2021 الثلاثاء ,06 إبريل / نيسان

التحالف العربي يعترض ويدمر طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون
العرب اليوم - التحالف العربي يعترض ويدمر طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون

GMT 18:48 2021 الثلاثاء ,06 إبريل / نيسان

الخارجية الأميركية تعلن أنه من الضروري معالجة قضايا مثل برنامج إيران الصاروخي وسلوكها المزعزع للاستقرار في المنطقة
العرب اليوم - الخارجية الأميركية تعلن أنه من الضروري معالجة قضايا مثل برنامج إيران الصاروخي وسلوكها المزعزع للاستقرار في المنطقة

GMT 17:40 2021 الثلاثاء ,06 إبريل / نيسان

سفينة تجسس إيرانية تتعرض لهجوم في البحر الأحمر
العرب اليوم - سفينة تجسس إيرانية تتعرض لهجوم في البحر الأحمر

GMT 17:31 2021 الثلاثاء ,06 إبريل / نيسان

السودان يؤكد أن التعنت الإثيوبي بشأن مفاوضات سد النهضة يحتم التفكير في كل الخيارات الممكنة لحماية أمننا
العرب اليوم - السودان يؤكد أن التعنت الإثيوبي بشأن مفاوضات سد النهضة يحتم التفكير في كل الخيارات الممكنة لحماية أمننا

GMT 17:07 2021 الثلاثاء ,06 إبريل / نيسان

أوكرانيا تعلن مقتل اثنين من جنودها في دونباس
العرب اليوم - أوكرانيا تعلن مقتل اثنين من جنودها في دونباس

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية
آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 08:27 2021 الأربعاء ,07 إبريل / نيسان

فساتين زفاف من قطعتين لعروس 2021
العرب اليوم - فساتين زفاف من قطعتين لعروس 2021

GMT 11:16 2021 الثلاثاء ,06 إبريل / نيسان

المعالم الطبيعية التي تستحق الزيارة في قبرص اليونانية
العرب اليوم - المعالم الطبيعية التي تستحق الزيارة في قبرص اليونانية

GMT 08:07 2021 الأربعاء ,07 إبريل / نيسان

ديكورات فخمة لشهر رمضان 2021
العرب اليوم - ديكورات فخمة لشهر رمضان 2021

GMT 09:16 2021 الثلاثاء ,06 إبريل / نيسان

المرزوقي يدعو لانتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة في تونس
العرب اليوم - المرزوقي يدعو لانتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة في تونس

GMT 07:20 2021 الثلاثاء ,06 إبريل / نيسان

تقييد "الإعلام الإخواني" في إسطنبول يدفعه للبحث عن مأوى جديد
العرب اليوم - تقييد "الإعلام الإخواني" في إسطنبول يدفعه للبحث عن مأوى جديد

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 10:46 2021 الخميس ,01 إبريل / نيسان

"طيران الإمارات" تطلق خدمة زفاف خاصة على متن "إيرباص أيه 380" العملاقة
العرب اليوم - "طيران الإمارات" تطلق خدمة زفاف خاصة على متن "إيرباص أيه 380" العملاقة

GMT 11:01 2021 الخميس ,01 إبريل / نيسان

اتحاد الكرة يكشف موعد السوبر الأفريقي بين الأهلي ونهضة بركان
العرب اليوم - اتحاد الكرة يكشف موعد السوبر الأفريقي بين الأهلي ونهضة بركان

GMT 10:01 2021 الخميس ,01 إبريل / نيسان

اتحاد الكرة المصري يوضح أسباب محاصرة محمد صلاح عقب لقاء جزر القمر
العرب اليوم - اتحاد الكرة المصري يوضح أسباب محاصرة محمد صلاح عقب لقاء جزر القمر

GMT 12:05 2021 الجمعة ,02 إبريل / نيسان

مراقبو النجوم يكشفون بنية مخفية جديدة في مجرتنا
العرب اليوم - مراقبو النجوم يكشفون بنية مخفية جديدة في مجرتنا

GMT 10:08 2021 الخميس ,01 إبريل / نيسان

الاتحاد المصري لكرة القدم يتجه لـ"تأمين" صلاح بعد محاولة تقبيله
العرب اليوم - الاتحاد المصري لكرة القدم يتجه لـ"تأمين" صلاح بعد محاولة تقبيله

GMT 13:47 2021 الجمعة ,02 إبريل / نيسان

تعديل مدار المحطة الفضائية استعدادا لاستقبال مركبة "سويوز" المأهولة
العرب اليوم - تعديل مدار المحطة الفضائية استعدادا لاستقبال مركبة "سويوز" المأهولة

GMT 16:57 2021 الخميس ,01 إبريل / نيسان

ملف مشترك بين الكوريتين لاستضافة الألعاب الأولمبية الصيفية
العرب اليوم - ملف مشترك بين الكوريتين لاستضافة الألعاب الأولمبية الصيفية

GMT 02:32 2016 الثلاثاء ,12 إبريل / نيسان

تعرفي على موعد نزول الدورة بعد ترك حبوب منع الحمل
العرب اليوم - تعرفي على موعد نزول الدورة بعد ترك حبوب منع الحمل

GMT 02:26 2021 الأربعاء ,24 آذار/ مارس

"هيونداي موتور" تبني محطات شحن للسيارات الكهربائية في كوريا الجنوبية
العرب اليوم - "هيونداي موتور" تبني محطات شحن للسيارات الكهربائية في كوريا الجنوبية

GMT 19:18 2021 الخميس ,01 إبريل / نيسان

قرار جديد من البدري قبل خوض تصفيات كأس العالم بعد حسم التأهل لأمم إفريقيا
العرب اليوم - قرار جديد من البدري قبل خوض تصفيات كأس العالم بعد حسم التأهل لأمم إفريقيا

GMT 00:58 2021 الأحد ,28 آذار/ مارس

تعرف على أفضل الأماكن السياحية في مدينة قسنطينة في الجزائر
العرب اليوم - تعرف على أفضل الأماكن السياحية في مدينة قسنطينة في الجزائر

GMT 20:01 2021 الجمعة ,02 إبريل / نيسان

آبل تطور جيلاً جديداً من الهواتف القابلة للطي
العرب اليوم - آبل تطور جيلاً جديداً من الهواتف القابلة للطي

GMT 19:55 2021 الجمعة ,02 إبريل / نيسان

أبرز 7 هواتف تدعم تقنية الجيل الخامس
العرب اليوم - أبرز 7 هواتف تدعم تقنية الجيل الخامس

GMT 19:58 2021 الجمعة ,02 إبريل / نيسان

صورة رسمية من وان بلس لساعة الشركة الذكية المرتقبة OnePlus Watch
العرب اليوم - صورة رسمية من وان بلس لساعة الشركة الذكية المرتقبة OnePlus Watch

GMT 22:13 2021 الجمعة ,19 آذار/ مارس

فيسبوك تطور سوارا إلكترونيا لدعم نظارتها للواقع المعزز
العرب اليوم - فيسبوك تطور سوارا إلكترونيا لدعم نظارتها للواقع المعزز
 
syria-24
Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab