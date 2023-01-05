الاستخبارات العراقية تعلن اعتقال 6 إرهابيين في 3 محافظات

أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، اليوم الخميس، القبض على 6 إرهابيين في محافظات صلاح الدين وكركوك والأنبار.

وذكرت وكالة الاستخبارات العراقية، في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية، أنها نفذت مهمات في ثلاث محافظات استندت لمعلومات استخبارية وقرارات قضائية؛ أسفرت عن إلقاء القبض على 6 ارهابيين ينتمون لتنظيم داعش.

وأضاف البيان، أنه تم القبض على ثلاث من الإرهابيين في محافظة صلاح الدين، واثنين في كركوك، ومتهم واحد في الأنبار، مبينا أن هذه الوجبات تأتي في إطار الإجراءات الاستخبارية التي تتخذها وكالة الاستخبارات لملاحقة الإرهابيين ومتابعة تحركاتهم، وقد اتخذت الإجراءات القانونية بحقهم.

من جهة أخرى، أكد رئيس الجمهورية العراقي عبد اللطيف رشيد، اليوم الخميس، أهمية دعم السلم الأهلي والمجتمعي في أفغانستان.