تعرضت ناقلة المواد الكيميائية «غولدن بريليانت» التي ترفع علم سنغافورة لحادث «غير معروف» في خليج عمان اليوم الثلاثاء.حيث ذكرت رويترز نقلا عن موقع عمليات التجارة البحرية البريطاني إن حادثة لا علاقة لها بالقرصنة وقعت قبالة سواحل الفجيرة ودعا السفن في المنطقة لتوخي الحذر الشديد.

وأضافت حسب بيانات بحرية "ناقلة النفط في خليج عمان التي ترفع علم سنغافورة خارجة عن السيطرة الآن".