ناقلة نفطية ترفع علم سنغافورة تعرضت لحادث غير معروف في خليج عمان
آخر تحديث GMT01:06:12
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

ناقلة نفطية ترفع علم سنغافورة تعرضت لحادث "غير معروف" في خليج عمان

العرب اليوم -

العرب اليوم - ناقلة نفطية ترفع علم سنغافورة تعرضت لحادث "غير معروف" في خليج عمان

ناقلة نفطية ترفع علم سنغافورة تعرضت لحادث "غير معروف" في خليج عمان
عمّان _ العرب اليوم

تعرضت ناقلة المواد الكيميائية «غولدن بريليانت» التي ترفع علم سنغافورة لحادث «غير معروف» في خليج عمان اليوم الثلاثاء.حيث ذكرت رويترز نقلا عن موقع عمليات التجارة البحرية البريطاني إن حادثة لا علاقة لها بالقرصنة وقعت قبالة سواحل الفجيرة ودعا السفن في المنطقة لتوخي الحذر الشديد.

وأضافت حسب بيانات بحرية "ناقلة النفط في خليج عمان التي ترفع علم سنغافورة خارجة عن السيطرة الآن".

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

ناقلة نفطية ترفع علم سنغافورة تعرضت لحادث غير معروف في خليج عمان ناقلة نفطية ترفع علم سنغافورة تعرضت لحادث غير معروف في خليج عمان



أخبار ذات صلة

GMT 18:46 2021 الثلاثاء ,03 آب / أغسطس

حريق داخل مبنى حكومي في وسط العاصمة العراقية بغداد
العرب اليوم - حريق داخل مبنى حكومي في وسط العاصمة العراقية بغداد

GMT 17:47 2021 الثلاثاء ,03 آب / أغسطس

الرئيس التونسي يصدر أمرا بإنهاء مهام سفير تونس في واشنطن وآخر بإنهاء مهام والي صفاقس
العرب اليوم - الرئيس التونسي يصدر أمرا بإنهاء مهام سفير تونس في واشنطن وآخر بإنهاء مهام والي صفاقس

GMT 17:43 2021 الثلاثاء ,03 آب / أغسطس

إصابة 6 أشخاص إثر انفجار سيارة مفخخة قرب منزل وزير الدفاع الأفغاني
العرب اليوم - إصابة 6 أشخاص إثر انفجار سيارة مفخخة قرب منزل وزير الدفاع الأفغاني

GMT 16:06 2021 الثلاثاء ,03 آب / أغسطس

انفجار كبير وسط العاصمة الأفغانية كابول يعقبه إطلاق نار كثيف
العرب اليوم - انفجار كبير وسط العاصمة الأفغانية كابول يعقبه إطلاق نار كثيف

GMT 15:29 2021 الثلاثاء ,03 آب / أغسطس

احتراق أكبر مكب للإطارات السيارات في العالم في الكويت
العرب اليوم - احتراق أكبر مكب للإطارات السيارات في العالم في الكويت

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية
آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 11:04 2021 الثلاثاء ,03 آب / أغسطس

حقائب كتف جلدية أنيقة لمجموعات صيف 2021
العرب اليوم - حقائب كتف جلدية أنيقة لمجموعات صيف 2021

GMT 10:45 2021 الثلاثاء ,03 آب / أغسطس

أجمل وأشهر جزر العالم الخاصة بشهر العسل
العرب اليوم - أجمل وأشهر جزر العالم الخاصة بشهر العسل

GMT 10:40 2021 الثلاثاء ,03 آب / أغسطس

موديلات ورق جدران فخم لغرف نوم أنيقة
العرب اليوم - موديلات ورق جدران فخم لغرف نوم أنيقة

GMT 08:36 2021 الثلاثاء ,03 آب / أغسطس

أميركا وبريطانيا تتهمان حركة طالبان بإرتكاب جرائم حرب محتملة
العرب اليوم - أميركا وبريطانيا تتهمان حركة طالبان بإرتكاب جرائم حرب محتملة

GMT 08:31 2021 الثلاثاء ,03 آب / أغسطس

تطبيق "تويتر" يعقد إتفاقية مع وسائل إعلام كبرى لزيادة مصداقية أخبارها
العرب اليوم - تطبيق "تويتر" يعقد إتفاقية مع وسائل إعلام كبرى لزيادة مصداقية أخبارها

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 11:00 2021 الجمعة ,30 تموز / يوليو

إيلون ماسك يقترب من زرع شرائح كمبيوتر بأدمغة البشر
العرب اليوم - إيلون ماسك يقترب من زرع شرائح كمبيوتر بأدمغة البشر

GMT 12:06 2021 الجمعة ,30 تموز / يوليو

5 نصائح للتغلب على القلق مع بدء العودة للحياة الطبيعية
العرب اليوم - 5 نصائح للتغلب على القلق مع بدء العودة للحياة الطبيعية

GMT 04:12 2021 الجمعة ,23 تموز / يوليو

الليرة اللبنانية تتفاعل إيجابياً مع أجواء التقدم في الملف الحكومي
العرب اليوم - الليرة اللبنانية تتفاعل إيجابياً مع أجواء التقدم في الملف الحكومي

GMT 15:31 2021 الأحد ,18 تموز / يوليو

أفضل المغامرات وأهم الوجهات السياحية للعائلات
العرب اليوم - أفضل المغامرات وأهم الوجهات السياحية للعائلات

GMT 12:07 2021 الإثنين ,26 تموز / يوليو

الشقيقان السوريان ماسو من «قوارب الموت» إلى العناق العاطفي في «أولمبياد طوكيو»
العرب اليوم - الشقيقان السوريان ماسو من «قوارب الموت» إلى العناق العاطفي في «أولمبياد طوكيو»

GMT 20:57 2021 الأحد ,18 تموز / يوليو

رونالدو يشعل مواقع التواصل بشأن مستقبله بصوره وكلمه
العرب اليوم - رونالدو يشعل مواقع التواصل بشأن مستقبله بصوره وكلمه

GMT 23:32 2021 الجمعة ,23 تموز / يوليو

منتجعات "مايوركا" الإسبانية تخسر موسم السياحة الصيفي
العرب اليوم - منتجعات "مايوركا" الإسبانية تخسر موسم السياحة الصيفي

GMT 04:14 2021 الخميس ,22 تموز / يوليو

شركة تويوتا تكشف عن سيارة إقتصادية في إستهلاك الوقود
العرب اليوم - شركة تويوتا تكشف عن سيارة إقتصادية في إستهلاك الوقود

GMT 21:04 2021 الأحد ,18 تموز / يوليو

الفرنسي أوليفييه جيرو يكمل انتقاله إلى ميلان الإيطالي
العرب اليوم - الفرنسي أوليفييه جيرو يكمل انتقاله إلى ميلان الإيطالي

GMT 12:59 2021 الخميس ,24 حزيران / يونيو

«جنرال موتورز» و«شل» تتحالفان لإقامة محطات شحن للسيارات الكهربائية في أميركا
العرب اليوم - «جنرال موتورز» و«شل» تتحالفان لإقامة محطات شحن للسيارات الكهربائية في أميركا

GMT 17:34 2021 الأربعاء ,14 تموز / يوليو

عرض سيارة من ماركة "تسلا" قادها الأمير تشارلز للبيع بسعر 82500 جنيه إسترليني
العرب اليوم - عرض سيارة من ماركة "تسلا" قادها الأمير تشارلز للبيع بسعر 82500 جنيه إسترليني

GMT 11:07 2021 الإثنين ,28 حزيران / يونيو

شركة Infiniti تزيح الستار عن أحدث سياراتها رباعية الدفع الفاخرة
العرب اليوم - شركة Infiniti تزيح الستار عن أحدث سياراتها رباعية الدفع الفاخرة

GMT 07:42 2021 السبت ,31 تموز / يوليو

الطيران المدني السعودي يعلن السماح بنقل السياح المحصنين إلى المملكة
العرب اليوم - الطيران المدني السعودي يعلن السماح بنقل السياح المحصنين إلى المملكة

GMT 02:20 2019 الثلاثاء ,16 تموز / يوليو

إليك قائمة بالأمراض التي يعاني منها كل برج وكيفية الوقاية منها
العرب اليوم - إليك قائمة بالأمراض التي يعاني منها كل برج وكيفية الوقاية منها

GMT 09:53 2018 الجمعة ,30 تشرين الثاني / نوفمبر

5 وضعيات للجماع لن تصدقي تأثيرها على علاقتكما الجنسية
العرب اليوم - 5 وضعيات للجماع لن تصدقي تأثيرها على علاقتكما الجنسية
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab