الدفاع الروسية تعلن الانتهاء من تحرير مدينة سوليدار بالكامل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، الانتهاء من تحرير مدينة "سوليدار" بالكامل.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية -في بيان اليوم- "أنه تم في مساء أمس 12 يناير الجاري تحرير مدينة سوليدار"، مشيرة إلى أن هذا أمر مهم لاستمرار العمليات الروسية الهجومية الناجحة على محور دونيتسك.

وأضاف البيان "أن فرض السيطرة الكاملة على سوليدار يجعل من الممكن قطع طرق الإمداد للقوات الأوكرانية في مدينة أرتيموفسك الجنوبية الغربية، ومن ثم تطويق وحدات القوات المسلحة الأوكرانية المتبقية فيها".