السفارة الأميركية في بغداد تأسف لاستخدام العنف ضد المتظاهرين

أعربت السفارة الاميركية في بغداد، عن أسفها لاستخدام العنف ضد المتظاهرين المطالبين بحقوقهم.

وذكرت السفارة في بيان أنها تواصل مراقبتها عن كثب للاحتجاجات الأخيرة، مشيرة إلى أن التظاهر السلمي هو حق أساسي في جميع الأنظمة الديمقراطية، ولا مجال للعنف في التظاهرات من قبل أيٍ من الأطراف، ويجب على الجميع تخفيف حدة التوتر ونبذ العنف واتباع ضبط النفس في ذات الوقت.