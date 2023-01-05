وزارة الدفاع التركية تعلن تحييد 12 مسلحا من وحدات حماية الشعب الكردية حاولوا شن هجوم ضد القوات التركية في الشمال السوري
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وزارة الدفاع التركية تعلن "تحييد" 12 مسلحا من "وحدات حماية الشعب" الكردية حاولوا شن هجوم ضد القوات التركية في الشمال السوري

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العرب اليوم - وزارة الدفاع التركية تعلن "تحييد" 12 مسلحا من "وحدات حماية الشعب" الكردية حاولوا شن هجوم ضد القوات التركية في الشمال السوري

أنقرة ـ العرب اليوم

 وزارة الدفاع التركية تعلن "تحييد" 12 مسلحا من "وحدات حماية الشعب" الكردية حاولوا شن هجوم ضد القوات التركية في الشمال السوري

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وزارة الدفاع التركية تعلن تحييد 12 مسلحا من وحدات حماية الشعب الكردية حاولوا شن هجوم ضد القوات التركية في الشمال السوري وزارة الدفاع التركية تعلن تحييد 12 مسلحا من وحدات حماية الشعب الكردية حاولوا شن هجوم ضد القوات التركية في الشمال السوري



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