بريطانيا تطالب إيران بإطلاق سراح نازنين زاغري راتكليف

طالبت بريطانيا، اليوم الأحد، بإطلاق سراح نازنين زاغري راتكليف، المعتقلة في إيران منذ 2016.وبحسب قناة "العربية" الاخبارية، نددت الخارجية البريطانية بطريقة تعامل إيران غير المقبولة مع نازنين زاغري راتكليف