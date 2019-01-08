استقالة مبعوث الخارجية الأميركية لحل الأزمة الخليجية
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استقالة مبعوث الخارجية الأميركية لحل الأزمة الخليجية

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العرب اليوم - استقالة مبعوث الخارجية الأميركية لحل الأزمة الخليجية

أنطوني زيني
واشنطن ـ العرب اليوم

استقال مبعوث وزارة الخارجية الأمريكية لحل الأزمة الخليجية أنطوني زيني من منصبه.

 أعلن مبعوث الخارجية الأمريكية لحل الأزمة الخليجية استقالته من منصبه اليوم، بسبب عدم رغبة قادة المنطقة في القبول بوساطة ناجحة.
 سيبوتيك

 

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استقالة مبعوث الخارجية الأميركية لحل الأزمة الخليجية استقالة مبعوث الخارجية الأميركية لحل الأزمة الخليجية



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استقالة مبعوث الخارجية الأميركية لحل الأزمة الخليجية استقالة مبعوث الخارجية الأميركية لحل الأزمة الخليجية



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