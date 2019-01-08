استقالة مبعوث الخارجية الأميركية لحل الأزمة الخليجية

استقال مبعوث وزارة الخارجية الأمريكية لحل الأزمة الخليجية أنطوني زيني من منصبه.

أعلن مبعوث الخارجية الأمريكية لحل الأزمة الخليجية استقالته من منصبه اليوم، بسبب عدم رغبة قادة المنطقة في القبول بوساطة ناجحة.

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