إغلاق البنتاغون بعد إطلاق عدة أعيرة نارية بالقرب من محطة مترو خارج المبنى

أغلق مبنى وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" صباح اليوم الثلاثاء، بعد إطلاق عدد من الأعيرة النارية قرب رصيف محطة مواصلات المنشأة.ووقع إطلاق النار على رصيف محطة مواصلات، وهي جزء من مركز نقل البنتاغون، حسبما ذكرت قوة حماية البنتاغون على "تويتر".ويقع مدخل المحطة على مسافة بضع عشرات من الأمتار من الأبواب الرئيسية لمبنى البنتاغون في ضاحية أرلينغتون في واشنطن.

قال بيان من البنتاغون إن المنشأة مغلقة لدواعي "نشاط شرطي". وأمرت قطارات الأنفاق بتجاوز محطة البنتاغون دون توقف بسبب تحقيقات الشرطة.وسُمع بالقرب من المبنى دوي إطلاق نار. وقد منعت الشرطة الدخول والخروج من البنتاغون بعد إطلاق نار قرب المبنى.

الشرطة تمنع الدخول إلى مبنى البنتاغون

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن شخصين مطلعين على الواقعة قولهما إن شخصاً واحداً على الأقل أصيب. ولم تعرف على الفور حالة الشخص المصاب.من جهتها، أفادت خدمات الطوارئ في مقاطعة أرلينغتون بأن هناك "مصابين عديدين" في مكان الحادث. وتشير بعض الأنباء إلى وقوع قتيل حيث اعتبر البنتاغون المحطة "مسرح جريمة".

وقد اكتظ محيط مبنى البنتاغون بقوات الأمن وبسيارات الإسعاف. وبعد نحو 40 دقيقة، أفادت القوة بأن مكان الحادث أصبح آمنا، بدون تقديم تفاصيل عما حدث. ورفع الإغلاق إلا من المنطقة المحيطة بمسرح الجريمة.

وتشير أنباء صحفية إلى أن مطلق النار فار بينما لا يوجد أي إعلان رسمي حوله.وقال الناطق باسم البنتاغون جون كيربي إن وزير الدفاع لويد أوستن لم يكن في المبنى في وقت الحادث. وكان أوستن، وفقا لمصادر بالبنتاغون، مع الرئيس جو بايدن في اجتماع.